'Metrô' é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (26) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma São Paulo|Do R7 26/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 13h30 )

trens operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma falha no equipamento de via na região da estação Tatuapé

O metrô da cidade de São Paulo é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (26). De acordo com a assessoria de imprensa, os trens operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma falha no equipamento de via na região da estação Tatuapé (linha 3 – vermelha).

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 7h40 desta terça.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “metrô″ são: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “linha vermelha agora”, “falha no metro”, “linha vermelha metro sp agora”, “Marcel Van Hattem” e “falha no metro hoje”. Confira:

Falha no metrô causa manhã caótica em São Paulo

A manhã desta terça-feira (26) foi caótica para passageiros que utilizam a linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, os trens operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma falha no equipamento de via na região da estação Tatuapé. Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Saiba mais em R7.com.