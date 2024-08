Ministério Público deflagra megaoperação contra atividades do PCC no centro de São Paulo Investigações mostraram que facção montou ‘um ecossistema de atividades ilícitas’ além do tráfico de drogas São Paulo|Do R7 06/08/2024 - 10h14 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h14 ) ‌



Sete mandados de prisão foram expedidos WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.06.2024

Uma megaoperação coordenada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, cumpre nesta terça-feira (6) sete mandados de prisão e outros 117 de busca e apreensão. Os alvos são indivíduos e empresas ligados ao PCC, que atuam em atividades criminosas no centro da capital paulista.

A operação Salus et Dignitas (em latim, saúde e dignidade) também cumpre ordens de arresto, sequestro e bloqueio de bens e interdição de imóveis. Segundo o Ministério Público, o PCC controla “um ecossistema de atividades ilícitas” na Cracolândia e em outras áreas centrais. As atividades não se resumem apenas ao tráfico de drogas, embora esta seja a principal delas”.

Os promotores identificaram venda ilegal e receptação de peças de carros, armas e celulares, contaminação do solo em ferros-velhos, exploração da prostituição, captação ilegal de rádios transmissores da polícia e até mesmo a submissão de pessoas a trabalho análogo à escravidão.

O Gaeco afirma que a expansão das atividades criminosas do PCC no centro fez com que a facção maximizasse seus lucros.

A ação de hoje conta com o apoio das polícias Civil e Militar de SP, das polícias Federal e Rodoviária Federal, da Receita Federal e do Ministério Público do Trabalho.