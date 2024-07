Ministro Costa Filho e Tarcísio se reúnem para discutir obras de infraestrutura em São Paulo Túnel Santos-Guarujá, a avenida perimetral do Guarujá e a delegação do Porto de São Sebastião estavam entre os projetos tratados

‌



A+

A-

Reunião entre ministro e governador ocorreu nesta sexta Divulgação

O ministro de Portos e Aeroportos , Silvio Costa Filho, se reuniu nesta sexta-feira (12) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tratar sobre as atualizações das obras de infraestrutura do estado, ligadas, principalmente, ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) . O túnel Santos-Guarujá, a avenida perimetral do Guarujá e a delegação do Porto de São Sebastião estavam entre os projetos discutidos.

Segundo o governo federal, o túnel Santos-Guarujá, que tem um investimento previsto de R$ 6 bilhões, vai reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e elevar a competitividade do Brasil no exterior. Com a obra, a expectativa é de que o tempo de trajeto entre Santos e Guarujá caia de 1 hora para menos de 5 minutos. Atualmente, cerca de 21 mil veículos atravessam diariamente as duas alças, seja utilizando barcos ou balsas, além de 15 mil ciclistas e pedestres.

No caso do trecho da Avenida Perimetral da Margem Esquerda, no Guarujá, a obra ainda está em fase de análise de projetos base, seguindo os trâmites do edital, informou o governo. O projeto, que complementa o Sistema Viário Perimetral da Margem Esquerda do Porto de Santos, busca promover “a segregação e a racionalização do tráfego de veículos pesados, provenientes, principalmente, das atividades portuárias”.

A adequação de passeios e ciclovias, implantação de dispositivos de conexão viária e adequações hidráulicas, elétricas e sinalização rodoviária também estão previstos no projeto.

O ministério informou que investimentos na ordem de R$10 bilhões estão sendo feitos no Porto de Santos. Coordenados pelo presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, a pasta diz que o porto representa mais de 30% da corrente de importação e exportação do Brasil.