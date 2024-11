Morre Marina Magro, procuradora-geral da cidade de São Paulo Ela trabalhava na Prefeitura desde 2003 e tinha sido condecorada com a medalha Anchieta neste ano São Paulo|Do R7 05/11/2024 - 14h16 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h16 ) twitter

Marina Magro se formou em direito pela USP, com especialização em processo civil pela PUC Reprodução/Prefeitura de São Paulo - 05.11.2024

A procuradora-geral do município de São Paulo, Marina Magro Beringhs Martinez, morreu na manhã desta terça-feira (5), aos 51 anos. A informação foi confirmada pela Procuradoria e Prefeitura da cidade.

Marina Magro se formou em direito pela USP (Universidade de São Paulo) e especializou-se em processo civil pela PUC (Pontifícia Universidade Católica). A advogada ingressou na Prefeitura em 2003 como procuradora e foi a responsável por conduzir o processo, que terminou em um acordo da Prefeitura com a União para a transferência do Campo de Marte.

A Procuradoria lamentou a morte em seu perfil oficial no Instagram e detalhou que Marina “foi uma advogada e servidora pública excepcional, que fez um trabalho brilhante durante todo o tempo que trabalhou para o Município de São Paulo, tocando e melhorando a vida de todos que moram nessa cidade, que ela amava”.

Em junho deste ano, em sessão na Câmara Municipal, a advogada foi condecorada com a medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da cidade.

A causa da morte não foi divulgada pelos órgãos do município.

O velório acontece das 13h às 16h, no hall principal da sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, na altura do número 15, no centro da capital. O sepultamento será reservado a família.