Morre trabalhador que ficou preso em câmara de congelados em São Paulo Segundo o Corpo de Bombeiros, a estimativa de temperatura dentro do espaço era de -18ºC; outro funcionário conseguiu fugir e teve apenas ferimentos leves São Paulo|Camila Joseph* e Helena Osagie*, da Agência Record 16/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h18 ) ‌



Pallets caíram sobre o trabalhador, ele ficou preso na câmara de congelados, e não resistiu Agência Record

Um homem de 43 anos morreu após ficar preso dentro de câmara de congelados da companhia de alimentos da BRF (Brasil Foods), em Embu das Artes, São Paulo, nesta noite de quinta-feira (15).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma parede de pallets caiu em frente a porta da câmara da cooperativa que representa as marcas Perdigão e Sadia, deixando uma vítima dentro do local, sem conseguir sair.

Ainda segundo os Bombeiros, a estimativa de temperatura dentro do espaço era de -18ºC.

Outro funcionário, de 24 anos, conseguiu fugir e teve apenas ferimentos leves. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal na Delegacia de Embu das Artes, que solicitou perícia ao local.

Equipes da Record foram até a cooperativa, mas foram barradas pela segurança e orientadas a entrar em contato com a assessoria de imprensa da empresa.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para esta ocorrência. A vítima foi socorrida e encaminhada para Pronto Socorro da região pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu.

Em nota, a BRF lamentou o ocorrido e afirmou ter acionado todos os protocolos de segurança. A empresa ainda afirmou estar prestando apoio aos familiares da vítima.

Leia o comunicado na íntegra

A respeito da ocorrência no Centro de Distribuição Embu das Artes, na noite da última quinta-feira (15), a BRF informa que acionou todos os protocolos de segurança, direcionando imediatamente equipes de pronto-atendimento para assistência às pessoas. Dois colaboradores foram atingidos e infelizmente um deles veio a falecer. A Companhia lamenta profundamente o ocorrido e está prestando todo o apoio à família no momento. O outro colaborador foi encaminhado ao hospital, já foi liberado e passa bem. A Companhia reitera seu compromisso com a segurança e informa que a área afetada foi isolada. As causas do acidente já estão sendo investigadas.

*Sob supervisão de André Carvalho