Motoristas de ônibus de São Paulo anunciam greve para a próxima quarta-feira (3)

Sindicato aprova greve de ônibus para a próxima quarta-feira (3) MARCELO ESTEVãO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 05.06.2024

Motoristas de ônibus de São Paulo decidiram paralisar as atividades na próxima quarta-feira (3). A greve foi decidida de forma unânime em assembleia do Sindimotoristas, sindicato que representa a categoria, nesta sexta-feira (28).

A greve também incluirá cobradores, garagens, terminais e profissionais de manutenção do transporte de ônibus, caso a prefeitura não entre em acordo com o sindicato até a data da paralisação.

Segundo a assessoria de imprensa do Sindmotoristas, hoje era a data limite estabelecida em audiência de conciliação com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para que as pautas reivindicadas pela categoria fossem analisadas.

A campanha salarial realizada pela categoria já dura cerca de três meses, e pede pelo reajuste salarial, redução da jornada de trabalho, convênio médico, fim da hora de refeição não remunerada e demais questões do setor.