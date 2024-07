Mulher morre atropelada por carro desgovernado em SP; motorista passou mal ao volante Outra vítima também foi atingida pelo veículo e foi socorrida com ferimentos no rosto para um hospital particular

Uma das vítimas morreu na hora Reprodução/Agência Record

O motorista de um carro passou mal e atropelou duas mulheres na avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Brooklin, zona sul de São Paulo, pouco depois das 7h desta segunda-feira (1º). Uma das vítimas morreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo, um Jeep Compass, foi socorrido com um quadro de hipoglicemia e levado à Unidade de Pronto Atendimento da Vila Mariana.

A Polícia Militar informou que as vítimas atropeladas têm 35 anos. O óbito de uma das mulheres foi constatado no local por uma médica do Samu.

A mulher ferida foi socorrida para o Hospital Israelita Albert Einstein com lesões na face e dores na lombar.

*Estagiária sob supervisão de Isabelle Gandolphi