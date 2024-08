Não há sobreviventes em queda de avião em Vinhedo (SP), segundo prefeitura Aeronave tinha 62 pessoas a bordo e ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 15h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h45 ) ‌



Avião de médio porte caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

A prefeitura de Valinhos informou que não há sobreviventes no avião que caiu, nesta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. As duas cidades são vizinhas.

A aeronave tinha 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. A lista com o nome de quem estava no voo não foi divulgada até o momento. Ainda não se sabe o que provocou a queda. O avião estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Veja o vídeo do momento da queda:

A aeronave, um ATR-72-500, da Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, e ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A queda aconteceu às 13h28.

De acordo com informações do Balanço Geral, o avião caiu em um condomínio de casas no bairro Capela, em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e, logo em seguida, a aeronave explodiu.

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).