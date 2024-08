Nunes rebate Boulos sobre Tarifa Zero: ‘Fala mal muito bem e faz o bem muito mal’ Em nota, prefeito de São Paulo reforçou os benefícios do programa que permite o embarque gratuito de passageiros aos domingos São Paulo|Do R7 21/08/2024 - 13h04 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h45 ) ‌



Em nota, Nunes rebate Boulos sobre Tarifa Zero Rovena Rosa/Agência Brasil - 7.8.2023

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou nesta quarta-feira (21) a fala do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) sobre querer fazer, caso seja eleito, uma auditoria nas contas públicas do município em relação à questão do transporte público. Em entrevistas recentes, Boulos tem criticado contratos da prefeitura na área.

Em nota, Nunes reforçou os benefícios do programa Tarifa Zero. Lançado em dezembro, o projeto permite o embarque gratuito de passageiros nas linhas de ônibus aos domingos e tem o objetivo de estimular o uso do transporte público, além de ampliar o acesso ao lazer, parques, centros esportivos, eventos culturais, melhorar a economia e a oferta de empregos.

“Boulos volta a criticar o Tarifa Zero, um programa de sucesso de nossa gestão e que conta com aprovação da população. Boulos faz o que é sua especialidade: apedrejar e tentar destruir o que é dos outros. O Tarifa Zero é uma das melhores políticas públicas para o povo de São Paulo”, disse Nunes.

No texto, o prefeito também compara a suposta mutreta citada por Boulos ao deputado federal André Janones e ao líder da FNL (Frente Nacional de Luta Campo e Cidade) e ex-líder do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), José Rainha, ambos envolvidos em escândalos de desvio de dinheiro público.

‌



“Quando fala em mutreta, Boulos deve estar se referindo ao Janones ou ao José Rainha. Aqui em São Paulo, existem órgãos de controle e firmeza. O Boulos fala mal muito bem e faz o bem muito mal. Isso é o Boulos”, disse.

Durante a sabatina na RECORD, o candidato do PSOL teceu críticas à gestão do atual prefeito e afirmou que, se for eleito, vai fazer uma auditoria nas contas públicas da cidade, alegando haver “mutreta” em contrato.

‌



“Às vezes, as pessoas acham que o transporte é só a passagem que você paga. Não é. Além da passagem que você paga quando passa o bilhete único na catraca, a prefeitura ainda paga um valor para as empresas porque as empresas dizem que o valor que os usuários pagam não é suficiente. Esse valor chegou ano passado a R$ 5,5 bilhões. É muito dinheiro e cresceu muito, é quase o dobro do que era há 3 anos”, afirmou.

“O dinheiro da prefeitura é nosso, são nossos impostos. Aumentou dinheiro que a gente paga para as empresas, e as empresas de ônibus reduziram em praticamente 20% a frota nas ruas e as viagens. Estamos pagando mais e levando menos. Está errado. Tem mutreta nesse contrato”, disparou Boulos.

Após a divulgação da nota de Nunes, a campanha de Boulos negou que o candidato critique a existência do Tarifa Zero. “Aliás, é o contrário: essa é uma pauta defendida historicamente por Boulos e inclusive integra o seu programa de governo”, alegou. Boulos também disse que a atual gestão aumentou subsídio pago às empresas, mas houve redução da frota de veículos no mesmo período. “Está pagando mais e oferecendo menos à população, com suspeitas de envolvimento com o crime organizado.”