Ônibus bate em pilar de viaduto em Itapetininga (SP) e deixa 10 mortos

São Paulo |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Ônibus se chocou com pilar de viaduto no interior de São Paulo Artesp - 05.07.2024

Dez pessoas morreram num acidente de ônibus na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), na altura do km 171, em Itapetininga, interior de São Paulo. O veículo, de dois andares, bateu no pilar de um viaduto por volta da 0h50 desta sexta-feira (5).

Segundo comunicado da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista disse que trafegava normalmente pela faixa 1 da rodovia no sentido de Capão Bonito, mas o ônibus teve uma pane mecânica que provocou o travamento do volante.

Devido a esta falha, o motorista relata que não conseguiu mais controlar o veículo, que se chocou contra o pilar de um viaduto. O ônibus tinha 55 passageiros e 10 deles morreram. Três foram socorridos em estado grave, outros três se feriram moderadamente e 17 tiveram ferimentos leves. Os sobreviventes foram levados para hospitais de Itapetininga e Sorocaba.

Polícia e Bombeiros trabalham na madrugada no resgate dos passageiros Artesp - 05.07.2024

O ônibus saiu da cidade de Itapeva e ia para Aparecida e, após a batida, a via foi bloqueada no sentido Norte. O sentido Sul tem movimentação lenta.

Publicidade

A equipe da Artesp retirou o veículo do local por volta das 8h.

A empresa responsável pelo veículo, a Onix, ainda não se manifestou. O caso foi registrado na Delegacia de Itapetininga.