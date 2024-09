Pipa cai sobre estação de energia e causa apagão em bairros da zona leste de São Paulo Enel diz ter realizado manobras na rede e restabelecido o serviço por volta das 8h desta segunda-feira São Paulo|Letícia Assis, da Agência RECORD 02/09/2024 - 12h35 (Atualizado em 02/09/2024 - 12h35 ) ‌



Apagão de sábado à noite afetou parte de São Paulo e Guarulhos LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.08.2024

Moradores e comerciantes de bairros da zona leste de São Paulo enfrentaram uma nova queda de energia no início da manhã desta segunda-feira (2). O episódio ocorreu dois dias após outro apagão que afetou parte da capital paulista e Guarulhos na noite de sábado.

De acordo com a Enel, houve o desligamento na ETD (Estação Transformadora de Distribuição) Tiradentes, da companhia, provocado por uma rabiola de pipa que atingiu a rede elétrica às 6h43.

A interrupção do fornecimento de energia afetou consumidores em cinco bairros: Cidade Tiradentes, Lajeado, Guaianases, Vila Princesa Isabel e Vila Paulista.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a EMEF Profª. Maria Aparecida do Nascimento, no Conjunto Habitacional Santa Etelvina 2 precisou cancelar as aulas do turno da manhã. Haverá reposição.

‌



A Prefeitura de São Paulo ainda afirmou que outras unidades foram afetadas, mas não houve prejuízo para o dia letivo. As aulas vão acontecer normalmente nesta tarde.

A Enel diz ter realizado manobras remotas na rede e restabelecido a energia gradativamente até as 8h12.