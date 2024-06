PM de folga morre baleado após desentendimento na zona leste de São Paulo

Alto contraste

Nenhum suspeito foi preso (Divulgação/ Governo do Estado de SP)

Um soldado da Polícia Militar de folga morreu ao ser baleado na madrugada deste sábado (15) após um desentendimento no bairro Jardim das Camélias, na zona leste de São Paulo . A vítima foi identificada como Ricardo Silva Freitas, de 32 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil, com acompanhamento da PM. Ninguém foi preso até o momento.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já baleada. Ricardo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.

O desentendimento teria ocorrido próximo ao cruzamento da Rua dos Escoteiros com a Avenida do Imperador, no Jardim das Camélias. De acordo com as imagens de câmeras de segurança, Rivaldo chegou a correr durante a discussão, mas foi alvejado pelas costas com disparos de arma de fogo e caiu na calçada após ser atingido.

Investigadores do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa realizaram diligências no local e a autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. A arma que estava com o PM não foi localizada até o momento.