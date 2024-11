PM é acionada após invasão a prédios no centro e zona leste de São Paulo Em um dos casos, integrantes da Frente de Luta por Moradia entraram em edifício na Avenida Nove de Julho São Paulo|Do R7 27/10/2024 - 22h01 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h05 ) twitter

PM diz ter evitado ocupação de prédio na Bela Vista Reprodução/@flmbrasil

A Polícia Militar de São Paulo foi acionada na noite de domingo (27) após integrantes da Frente de Luta por Moradia invadirem um prédio na Avenida Nove de Julho, centro da capital. Além disso, o grupo tentou invadir um imóvel na Bela Vista. Segundo a PM, não há informações se os prédios são particulares ou públicos.

A PM informou que no prédio da Avenida Nove de Julho o grupo estendeu faixas para sinalizar que ocuparam o edifício. Policiais militares negociam a saída dos invasores.

“A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio na ocorrência e negociar a saída dos ocupantes. Policiais do 11º Batalhão, 7º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do CHOQUE foram acionados e estão na Avenida Nove de Julho”, disse a corporação.

O outro prédio que o movimento tentou invadir fica no cruzamento da Rua Major Quedinho com a rua Santo Antônio. A PM evitou que o imóvel fosse ocupado ao dispersar o grupo com bombas de gás.

Segundo a corporação, o Helicóptero Águia 12 sobrevoa os endereços em apoio e patrulhamento preventivo.

Nas redes sociais, a Frente de Luta por Moradia tem publicado vídeos da invasão ao prédio na Avenida Nove de Julho. O grupo diz que o imóvel está abandonado.

Mooca

No mesmo dia, um prédio público desativado foi ocupado por mais de cinquenta pessoas, incluindo crianças, na Rua da Mooca, 418, na zona leste da capital. De acordo com informações apuradas pela equipe da RECORD, no local, a construção é um Centro Temporário de Acolhimento, que no momento está desativado. Os ocupantes invadiram a construção e reivindicam moradia.