PM encosta em fio, sofre choque elétrico e morre ao atender chamada por roubo Ação ocorreu durante prisão em flagrante de suspeitos por furtar comerciante na zona leste. Levado ao hospital, soldado não resistiu São Paulo|Laura Lourenço, da Agência RECORD 13/11/2024 - 12h05 (Atualizado em 13/11/2024 - 12h05 )

Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a morte do soldado e informou que ele ingressou na corporação em 2019 Reprodução/Instagram/@pmesp

O soldado da Polícia Militar Henry Harrison da Silva, de 36 anos, morreu durante uma ocorrência na madrugada desta terça-feira (12).

O agente de segurança sofreu uma descarga elétrica ao encostar, acidentalmente, em um fio de alta tensão em São Mateus, na zona leste de São Paulo.

Socorrido e levado ao Hospital Geral de São Mateus, Harrison não resistiu aos ferimentos.

Harrison deixa esposa, três filhos e um legado de amor à profissão Reprodução/Instagram/@harrison_calisthenics

Segundo informações da Secretaria de SSP (Segurança Pública de São Paulo), quatro suspeitos foram presos em flagrante durante a ocorrência, acusados de tentativa de furto.

‌



Eles foram conduzidos ao 69° Distrito Policial, onde foram autuados. No veículo dos suspeitos, a polícia apreendeu diversos objetos pertencentes à vítima, um comerciante de 40 anos.

Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou a morte do soldado e informou que ele ingressou na corporação em 2019, desempenhando suas funções com dedicação e bravura na 3ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

‌



Harrison deixa a mulher, três filhos e um legado de amor à profissão.