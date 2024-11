Polícia apreende 270 kg de drogas e causa prejuízo de R$ 10 milhões ao tráfico em São Paulo Em operação conjunta, as Polícias Militar e Federal interceptaram dois suspeitos escondendo drogas na estrutura dos veículos São Paulo|Do R7 23/10/2024 - 17h05 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h05 ) twitter

Operação ocorreu na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Divulgação/SSP

Cerca de 270 kg de entorpecentes foram apreendidos em ação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e Federal nesta terça-feira (22). Os policiais calculam que o crime organizado sofreu um prejuízo de R$ 10 milhões com as apreensões.

Na cidade de Tupã, interior de São Paulo, as equipes suspeitaram de um caminhão com fertilizantes estacionado em um posto de combustível.

Durante a inspeção do veículo, os agentes notaram um buraco no assoalho da carreta e investigaram mais a fundo. Ao verificar, os policiais descobriram que, na verdade, havia um fundo falso no caminhão. Os militares precisaram serrar a parte de madeira para chegar na droga, e encontraram 174 tijolos de cocaína e outros 77 de crack.

Policiais suspeitaram de um buraco no assoalho da carreta Divulgação/SSP

De acordo com a polícia, o caminhão saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Após o flagrante, o homem foi levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Dando continuidade à operação, os policiais abordaram uma caminhonete em atividade suspeita na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

Ao vistoriar a caçamba, os agentes desconfiaram das laterais internas e a suspeita se confirmou. Os militares encontraram 70 tijolos de pasta base de cocaína e prenderam o suspeito. Após as buscas, eles descobriram que o homem possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Bauru, onde o veículo e a droga foram apreendidos.