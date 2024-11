Polícia identifica o informante dos executores de Gritzbach e cumpre mandado de prisão Agentes foram em dois endereços ligados a Kaue do Amaral Coelho, mas ainda não o encontraram São Paulo|Valéria Valente e Luanna Barros, da RECORD 19/11/2024 - 08h31 (Atualizado em 19/11/2024 - 08h34 ) twitter

Gritzbach havia firmado um acordo de delação premiada pouco antes de ser morto Reprodução/RECORD

A Polícia Civil de São Paulo está nas ruas na manhã desta terça-feira (19) em busca de Kaue do Amaral Coelho, suspeito de ser o informante dos atiradores que executaram o empresário Antônio Vinicius Gritzbach, no último dia 8, na área de desembarque do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos.

A Justiça expediu dois mandados de busca e determinou a prisão temporária de Coelho. Os agentes foram aos endereços ligados ao suspeito, mas ainda não o localizaram.

As investigações dão conta de que Kaue do Amaral Coelho estava no aeroporto e avisou os atiradores sobre a movimentação do empresário, que havia acabado de desembarcar de um voo procedente de Maceió, juntamente com a namorada, quando foi assassinado. Um motorista de aplicativo também acabou baleado e morto.

Gritzbach tinha negócios com o PCC e havia firmado um acordo de delação premiada pouco tempo antes de ser executado.

Os investigadores suspeitam de que a escolta do empresário — composta por policiais que faziam bico — tenha facilitado a ação dos assassinos. Os celulares deles foram apreendidos.

