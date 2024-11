Polícia Militar apreende mais de meia tonelada de maconha no interior de São Paulo Durante fiscalização, os agentes suspeitaram de dois veículos que saíram da fila de abordagem e iniciaram fuga São Paulo|Do R7 19/10/2024 - 20h30 (Atualizado em 19/10/2024 - 20h30 ) twitter

556 quilos de maconha foram apreendidos na operação Reprodução/SSP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de meia tonelada de maconha neste sábado (19) durante operação na rodovia Marechal Rondon, na região de Bauru. A operação visava o combate ao tráfico de drogas na região.

Durante uma fiscalização, os policiais suspeitaram de dois carros após os motoristas saírem da fila de abordagem e iniciarem uma fuga.

Após perseguição, os agentes localizaram um dos carros suspeitos na cidade de Bauru e o abordaram. Durante as buscas, foram localizados 330 tijolos de maconha no porta-malas, totalizando 296 kg do entorpecente. O motorista foi preso em flagrante.

Após cerca de uma hora e meia, os militares localizaram o segundo veículo na cidade de Pirajuí, cerca de 55 km à frente. Mesmo com ordem de parada, o criminoso iniciou nova fuga, sem sucesso. O suspeito foi acompanhado e abordado pelos policiais no estacionamento de um hotel.

Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram mais 256 quilos de maconha. Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade de Bauru. Ao todo, foram apreendidos 556 quilos da droga na operação.