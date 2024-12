Polícia prende segundo suspeito de envolvimento em execução de delator do PCC Matheus Soares Brito é irmão do primeiro suspeito detido e foi achado na capital paulista após uma denúncia anônima São Paulo|Augusta Ramos, da Agência Record 07/12/2024 - 11h17 (Atualizado em 07/12/2024 - 11h35 ) twitter

Foi preso na madrugada deste sábado (7), na capital paulista, um homem identificado como Matheus Soares Brito, o segundo suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no dia 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos. Segundo informações da Polícia Militar, ele é irmão de Marcos, o primeiro detido.

Os agentes do 3º Batalhão de Choque de São Paulo realizaram a prisão após receberem uma denúncia anônima de que ele estaria em uma casa de alto padrão, com mais três pessoas. Os quatro foram encaminhados ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)

O primeiro suspeito, Marcos Henrique Soares, de 22 anos, foi preso, também na capital, nesta sexta-feira (6), em uma operação que contou com 30 agentes.

Com ele, foram apreendidos sacos com munições de calibre .556 e .762 e um fuzil, além de celulares. Segundo o Coronel Valmor Racorti, o suspeito se mostrou preocupado e não resistiu à prisão.

Investigações apontam que Soares teria sido responsável por levar Kauê do Amaral Coelho, apontado como coautor do crime, até o Rio. Ele teria ainda fornecido celulares aos bandidos.

O advogado de defesa do segundo suspeito preso, Eduardo Kuntz, afirmou que o flagrante foi “forjado” e que seu cliente não tem envolvimento com as munições apreendidas.

O tio de Soares também foi encaminhado à delegacia, pois as munições encontradas estavam no carro dele, mas a polícia não acredita que ele tenha envolvimento com o crime.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar o crime e ofereceu uma recompensa de R$ 50 mil por informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

