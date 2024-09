Polícia prende colombiano que matou a namorada em São Paulo Cabeleireira foi encontrada com diversas perfurações; sua filha, uma bebê de nove meses, estava ao lado do corpo São Paulo|Cesar Galvão, da RECORD 09/09/2024 - 19h35 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h37 ) ‌



Daniel Ospina Garcia, preso acusado de matar namorada Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A polícia colombiana prendeu na tarde desta segunda-feira (9) Daniel Ospina Garcia. Ele era procurado pelo assassinato da cabeleireira Sandra Maria de Sousa Silva, no dia 24 de julho de 2022. A prisão foi feita pela Interpol, a pedido da Polícia Civil de São Paulo.

Sandra foi encontrada morta, em estado de decomposição, com diversas perfurações pelo corpo. Sua filha, uma bebê de apenas nove meses de vida, foi abandona no local, e permaneceu sozinha por dois dias, ao lado do corpo da mãe.

Na investigação, o namorado dela foi identificado com a ajuda das imagens do circuito de segurança do prédio. Ospina estava no Brasil e circulava na região central de São Paulo com um nome falso, dizendo-se mexicano.

No cruzamento de informações com a Polícia Federal, a polícia obteve o nome verdadeiro dele: Daniel Ospina Garcia, nacionalidade colombiana.

Mais de dois anos depois do crime, a polícia suspeitava que Ospina havia fugido para o país de origem, e avisou a Interpol. O mandado de prisão foi para o banco de mandados internacional.

Daniel Ospina Garcia foi preso em Bogotá, na Colômbia, em razão do referido mandado e será extraditado para o Brasil. Informações confirmadas pela Delegacia de Defesa da Mulher do centro de São Paulo.