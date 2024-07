Polícia prende suspeito de matar motorista de ônibus que se recusou a parar fora do ponto Suposto autor do crime tem 59 anos, cuida de um estacionamento e estava com pistola 9mm, compatível com bala que acertou condutor

São Paulo|César Galvão, da RECORD 12/07/2024 - 16h09 (Atualizado em 12/07/2024 - 16h29 ) ‌



