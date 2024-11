Policiais apreendem fuzis, munições e mais de 100 kg de cocaína em operação Flagrantes aconteceram nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Pirapozinho, no interior de São Paulo São Paulo|Do R7 28/10/2024 - 16h47 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h47 ) twitter

Dois suspeitos foram detidos na operação Divulgação/SSP

A polícia militar e federal, em ação conjunta, apreendeu aproximadamente 120 quilos de cocaína, dois fuzis, 78 munições e carregadores neste final de semana, no interior de São Paulo.

A Operação Impacto Divisa tinha como foco o combate ao tráfico de drogas nas estradas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Durante fiscalização, na rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó, os agentes desconfiaram de uma carreta e abordaram o condutor.

Durante a revista, foram encontrados dois fuzis, munições e pelo menos 49 tabletes de cocaína, totalizando mais de 53 quilos da droga. O motorista do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Em outro caso, no sábado (26), na cidade de Pirapozinho, os policiais abordaram uma caminhonete em atividade suspeita. Os agentes suspeitaram do nervosismo do motorista e o interrogaram.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína escondidos no fundo falso da caçamba. O condutor foi preso em flagrante e, ao todo, foram apreendidos quase 67 quilos da droga.

