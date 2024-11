Policiais salvam bebê recém-nascida que não conseguia respirar Isabela, de apenas 23 dias, se engasgou com a secreção nasal e foi socorrida no estacionamento de base militar em São Paulo São Paulo|Do R7 25/10/2024 - 21h23 (Atualizado em 25/10/2024 - 21h23 ) twitter

Pais imploravam por socorro ao chegar no estacionamento de base militar Divulgação/SSP

Durante um patrulhamento, policiais desengasgaram e salvaram uma recém-nascida, de apenas 23 dias, na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (25).

Com as fortes mudanças de temperatura na cidade, a bebê estava com o nariz entupido e acabou se afogando com as secreções. As vias aéreas ficaram congestionadas e a pequena Isabela não estava conseguindo respirar.

Cerca de quatro horas da manhã, os pais notaram que a filha estava engasgada, ligaram para o Corpo de Bombeiros, que instruíram que eles fossem com a bebê até uma base da Polícia Militar.

No local, os soldados Giovanni Barbosa e Elizabeth de Pauli fizeram manobras para desengasgar a recém-nascida.

Após aspiração nasal, parte da secreção foi expelida, fazendo com que Isabela voltasse a respirar. “Já me deparei algumas vezes com ocorrências de crianças afogadas, mas nunca com uma da idade dela, de apenas 23 dias”, relatou Giovanni.

Enquanto a criança recuperava as forças, a soldado Elizabeth realizou outros movimentos para desobstruir as vias aéreas da criança, até que Isabela desengasgou por completo, e voltou a respirar.

Com a manobra Heimlich, a soldado Elizabeth conseguiu desentupir totalmente as vias aéres Divulgação/SSP

A equipe acompanhou a família até o pronto-socorro mais próximo, onde a bebê passou por cuidados médicos. Os militares comemoraram ao ver Isabela se recuperando, “Ficamos muito felizes, é sempre gratificante salvar uma vida”, completou a soldado Elizabeth.