Policial é preso no interior de SP por roubar mercadorias de passageiros de ônibus de turismo Cabo da Polícia Militar e comparsa se passavam por policiais civis e abordavam coletivos, mas foram detidos após denúncia do motorista São Paulo|Laura Lourenço, da Agência RECORD 13/11/2024 - 17h23 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dupla finge abordagem para roubar mercadorias Reprodução/Agência RECORD

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois criminosos que roubavam passageiros de um ônibus de turismo na manhã desta quarta-feira (13). O caso aconteceu na Rodovia Castello Branco, na região de São Roque, no interior de São Paulo.

A dupla se passava por policiais civis e usava um carro com placa adulterada para simular uma fiscalização. Um dos envolvidos é cabo da Polícia Militar e atua como policial rodoviário. O suspeito estava de folga e em trajes civis quando foi abordado pelos agentes.

O crime

Os criminosos abordaram um ônibus que transportava comerciantes e mercadorias diversas, incluindo produtos eletrônicos e domésticos vindos do Paraguai. Os suspeitos pararam o coletivo em uma falsa fiscalização.

Os suspeitos se identificaram como policiais civis e mostraram credenciais falsas, com nomes diferentes dos seus. Eles alegaram que iriam confiscar as mercadorias do ônibus, o que gerou desconfiança no motorista. Com a suspeita, o motorista acionou a Polícia Militar pelo 190.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ao perceber que um dos suspeitos estava retirando pacotes do guarda-volumes do ônibus, o motorista chamou um passageiro, responsável pelas mercadorias, que notou o nervosismo dos criminosos.

Em seguida, um dos suspeitos admitiu que era um policial militar. O outro, que se passava por policial civil, disse ser motorista de caminhão.

‌



Ao receber a denúncia, policiais militares da cidade de Itu atenderam a ocorrência e encontraram o veículo da dupla, que tentou fugir.

A perseguição durou apenas 50 metros até que o carro fosse abordado. Ao consultar a placa, os policiais descobriram que ela não correspondia ao veículo.

‌



Durante a revista, foram encontrados mais de R$ 8.000 em espécie, além de dois pares de placas de veículos. Mesmo com as evidências, os suspeitos insistiram em se passar por policiais civis, mas sem sucesso.

Uma passageira afirmou aos agentes que realiza o trajeto de Foz do Iguaçu (PR) a São Paulo com frequência, entre três e quatro vezes por semana. Ela contou que, naquela manhã, os criminosos tentaram forçar a parada do ônibus utilizando sinais com buzina e farol alto.

A mulher também revelou que havia sido vítima da mesma dupla na semana anterior, quando os criminosos roubaram mercadorias de sua responsabilidade, como perfumes, avaliados em cerca de R$ 5.000.

Após a prisão e identificação dos suspeitos, o policial militar que fingiu participar de uma fiscalização, será responsabilizado por tentativa de roubo, e também enfrentará um processo administrativo, que pode resultar em sua exoneração. A Corregedoria da PM acompanha as investigações do caso.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de São Roque, onde segue sendo investigado pela polícia judiciária. A Polícia Militar reforçou seu compromisso com a punição rigorosa de qualquer policial envolvido em crimes, destacando que a atuação dos criminosos não reflete a conduta da instituição.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5