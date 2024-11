Policial militar de folga é baleado em tentativa de assalto no Sacomã Vítima foi abordada por pelo menos dois criminosos e foi atingida por três tiros, sendo um deles no peito São Paulo|Leticia Assis, da Agência RECORD 01/11/2024 - 13h25 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h26 ) twitter

O helicóptero Águia 7, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, foi acionado para socorrer a vítima Reprodução/Google Maps

Um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto na Vila das Mercês, região do Sacomã, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (1°).

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi abordada por pelo menos dois criminosos. Durante o assalto, o agente foi baleado três vezes, sendo atingido no peito, nas costas e na mão. O helicóptero Águia 7, do Grupamento Aéreo da PM, foi acionado para resgatar o policial.

Após o crime, viaturas da região foram mobilizadas e realizaram buscas, conseguindo localizar e abordar dois suspeitos.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) relata que dois homens foram presos em flagrante ao tentar roubar um policial militar que estava de folga. O policial foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas para atendimento médico.

‌



Leia a nota da SSP na íntegra:

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (1º) após uma tentativa de roubo a um policial militar de folga na Rua Jean de la Huerta, esquina com a Rua Nossa Senhora da Saúde. A vítima estava em seu veículo quando foi abordada pelos suspeitos, que anunciaram o roubo. Ao intervir, o policial foi baleado no peito, no braço e nas costas, sendo socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas. Os suspeitos foram contidos por populares e conduzidos ao 26º Distrito Policial (Sacomã), onde o caso está sendo registrado. Demais detalhes serão fornecidos ao término do registro.

Até o momento desta publicação, a identidade do policial não havia sido divulgada.