Praça no parque Ibirapuera é rebatizada em homenagem à cantora Rita Lee Lei havia sido aprovada pelos vereadores no mês passado e foi promulgada na sexta-feira (21) pelo prefeito Ricardo Nunes

Rita Lee era apaixonada pelo parque Ibirapuera (Reprodução/Instagram @ritalee_oficial e @ibirapueraoficial - Montagem/R7/Reprodução/Instagram @ritalee_oficial e @ibirapueraoficial - Montagem/R7)

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), promulgou na última sexta-feira (21) a lei que altera o nome da praça da Paz, no parque Ibirapuera, em homenagem à cantora Rita Lee. O projeto havia sido aprovado pelos vereadores no mês passado.

Com a mudança, o local passa a se chamar praça da Paz – Rita Lee. A cantora, falecida em maio do ano passado, era uma apaixonada pelo Ibirapuera, tanto que o velório dela aconteceu no planetário.

A lei prevê que as despesas decorrentes da mudança do nome da praça serão cobertas pelo orçamento municipal.