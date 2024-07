Pré-candidatos a SP criticam eleição de Maduro na Venezuela e pedem transparência Atual presidente foi proclamado vencedor, mas oposição denuncia fraude; governo brasileiro citou ‘caráter pacífico’ do pleito São Paulo|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/07/2024 - 17h41 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h57 ) ‌



Sob protestos, Maduro foi proclamado vencedor Divulgação/Governo Bolivariano da Venezuela – 29.07.2024

Os pré-candidatos à prefeitura de São Paulo (SP) criticaram nesta segunda-feira (29) o resultado das eleições da Venezuela, ocorridas nesse domingo (28). O atual presidente do país, Nicolás Maduro, foi proclamado vencedor do pleito pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral) nesta segunda (29), apesar de críticas da oposição e de denúncias de fraudes. Edmundo González, candidato líder da oposição, também reivindica vitória.

O atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), que pretende concorrer em outubro, se manifestou pelas redes sociais. “Onde não há democracia, não há justiça social”, escreveu, ao desejar solidariedade aos cidadãos do país vizinho.

Minha solidariedade aos venezuelanos que já se refugiaram no Brasil em fuga da ditadura de Maduro. A eleição com fortes indícios de fraude na Venezuela merece o repúdio de todos. Um democrata não pode reconhecer o resultado. Não sejamos cúmplices de ditadores de estimação.



Onde… — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) July 29, 2024

Também pré-candidata à prefeitura paulistana, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) chamou o processo venezuelano de “fraude eleitoral”. “Há todos os motivos para crer que o resultado não corresponde ao que o povo venezuelano manifestou nas urnas”, completou.

O que está acontecendo na Venezuela tem nome: fraude eleitoral.



Intimidação a opositores, manobras para dificultar o voto, observadores internacionais impedidos de atuar e o governo declarando vitória sem divulgar os boletins. Há todos os motivos para crer que o resultado não… — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) July 29, 2024

Apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o também deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que acompanha a situação na Venezuela “com preocupação”. “Vamos esperar a posição da diplomacia brasileira, que está monitorando de perto a situação no país e aguardando a divulgação das atas das sessões eleitorais”, escreveu, por meio de nota.

O governo brasileiro, antes da proclamação da reeleição de Maduro, saudou o “caráter pacífico” das eleições e disse aguardar a publicação das atas pelo CNE. A expectativa é que a gestão de Lula aguarde mais informações para se pronunciar novamente. Enviado pelo presidente para acompanhar as eleições na Venezuela, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, deve se reunir nesta segunda (29) com representantes das equipes de Maduro e de González.

Pré-candidato à prefeitura de SP pelo PSDB, Datena classificou de “inaceitável” a reeleição de Maduro e afirmou que o resultado não pode ser verdadeiro. “[Maduro é uma ameaça à democracia, não só ao país dele, povo pacato e amigo do Brasil, mas à América do Sul. É inaceitável um anti-democrata, um cidadão ditador como esse, continuar destruindo a Venezuela. Simplesmente cartas marcadas e inaceitável esse tipo de eleição. Eu rechaço tudo que venha do Maduro. Infelizmente para o povo venezuelano e para o Brasil, que faz fronteira com a Venezuela. Lamentável. Ele é um mal à democracia. Eu só espero que o governo brasileiro seja duro contra esse resultado, seja firme contra esse resultado, contra essa ameaça à democracia de um vizinho nosso”, destacou.

A pré-candidata a SP pelo Novo, Marina Helena, também chamou o pleito venezuelano de “fraude”. “Não há nada para esperar de um ditador. Na Venezuela, Maduro colocou as Forças Armadas nas ruas para intimidar a população”, criticou.

Não há nada para esperar de um ditador. Na Venezuela, Maduro colocou as Forças Armadas nas ruas para intimidar a população.



O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) diz que Maduro teve 51,2% dos votos. Sabemos que isso tem um nome: fraude. pic.twitter.com/2P3whKVHJP — Marina Helena (@marinahelenabr) July 29, 2024

O deputado federal Kim Kataguiri (União), também pré-candidato à prefeitura paulistana, afirmou que Maduro “roubou” as eleições, para a surpresa de “zero pessoas”.

Para a surpresa de um total de ZERO pessoas, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Maduro.



Mesmo com diversas parciais mostrando a derrota do ditador, essa foi a decisão do CNE.



Em poucas horas veremos a esquerda defender Maduro, não se surpreendam… pic.twitter.com/fKsq4AO4jf — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) July 29, 2024