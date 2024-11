Prefeito de SP garante serviço do transporte público e pagamento de funcionários e fornecedores Ricardo Nunes afirmou que a prefeitura da capital considera romper o contrato com a Transwolff e UPBus, que são alvos de investigação São Paulo|Do R7 07/11/2024 - 15h12 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h29 ) twitter

Nunes garante que servidores e colaboradores do transporte público serão pagos em dia Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), assegurou, nesta quinta-feira (7), que os serviços de transporte público na capital continuarão operando normalmente, mesmo diante das recentes investigações sobre a Transwolff e UPBus. Além disso, ele garantiu que os salários dos funcionários e pagamentos aos fornecedores serão mantidos.

“Nesse processo, todos os fornecedores e funcionários têm do prefeito de São Paulo a palavra de que ninguém será prejudicado. Todos aqueles que têm algo a receber serão pagos com a garantia do prefeito de São Paulo. É um momento delicado que as empresas sofrem. Surgem muitos boatos, até de quem quer conturbar esse processo”, afirmou em coletiva.

Nunes confirmou que a Prefeitura considera a rescisão dos contratos de concessão de ônibus com as empresas Transwolff e UPBus, devido a inconsistências na gestão e incapacidade financeira das empresas, conforme apontado por auditoria.

As duas empresas são alvo de investigações, desde abril deste ano, após a Operação Fim da Linha, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo. A iniciativa investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público da cidade.

A auditoria contratada pela Prefeitura concluiu que as empresas não têm condições financeiras para continuar as atividades e estão sob intervenção da SPTrans desde então.

A Prefeitura notificou as empresas para apresentarem as defesas em 15 dias. Caso não apresentem uma solução, a administração municipal poderá pedir a caducidade dos contratos, o que resultaria em uma nova licitação para as linhas de ônibus.

Secretário de Mobilidade exonerado

Nesta quinta-feira (7), Nunes também exonerou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves Barbosa. O anúncio foi publicado no Diário Oficial de São Paulo. Quem assume o cargo é o secretário-adjunto, Hugo Koga.

“A substituição foi uma ação entre eu e o secretário sobre o desempenho, até porque ele não está bem de saúde”, disse o prefeito.