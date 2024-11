Prefeito de Taboão da Serra (SP) é alvo de ataque a tiros Candidato à reeleição, José Aprígio da Silva foi atingido no ombro dentro do carro oficial, na tarde desta sexta-feira (18) São Paulo|Leticia Assis, da Agência Record 18/10/2024 - 15h53 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeito de Taboão da Serra foi baleado dentro de carro Agência Record

O atual prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), foi baleado dentro do carro oficial do município na tarde desta sexta-feira (18).

O atentado ocorreu em um trecho municipalizado da Rodovia Régis Bittencourt, ainda na cidade de Taboão, na grande São Paulo.

De acordo com informações iniciais da Guarda Civil Municipal, em outro veículo, criminosos se aproximaram do carro oficial de Aprígio e dispararam contra sua equipe.

O político, que também é candidato à reeleição, foi atingido no ombro. Não há informações sobre outros feridos.

‌



Após os disparos, os funcionários do prefeito o levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima, no Jardim Helena.

Posteriormente, Aprígio foi socorrido e encaminhado, consciente e estável, a um hospital particular no Morumbi, na zona sul de São Paulo.

‌



Até o momento, segundo a GCM e a PM, não há informações sobre os responsáveis pelos tiros. Os criminosos fugiram após o atentado.

Em nota, a Prefeitura de Taboão da Serra se manifestou; leia na íntegra:

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o prefeito José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro.

‌



O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na Nova Sede da Prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros e um projétil atingiu o prefeito Aprígio no ombro.

Após o ocorrido, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde segue cuidados médicos.

As autoridades policiais já foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer os detalhes e encontrar os responsáveis. O prefeito José Aprígio da Silva, que concorre à reeleição neste segundo turno, encontra-se estável no momento da transferência.