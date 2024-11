Gabinete de Crise começa a atuar nesta sexta para enfrentar novas tempestades em SP Equipes do governo estadual e municipal vão monitorar ocorrências para fazer cumprir plano de contingência da Enel São Paulo|Kaic Ferreira, do R7 18/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toda a equipe da Defesa Civil vai permanecer de plantão durante o final de semana Valter Campanato/Agência Brasil - 09.10.2024

Novos temporais estão previstos para atingir todo o estado de São Paulo entre esta sexta-feira (18) e domingo (20). Segundo a Defesa Civil, a expectativa é que caiam até 200 milímetros de chuva em algumas regiões, com chances de granizo em pontos isolados, com ventos de mais de 60km/h.

A capital e a região metropolitana ainda se recuperam das tempestades da última sexta-feira (11). Até esta quinta-feira (17), 36 mil pessoas permaneciam sem energia elétrica, segundo a Enel.

Diante do risco de mais problemas, o Gabinete de Crise, com representantes de cada área de segurança, como Corpo de Bombeiros, CET e Defesa Civil, começa a atuar a partir desta sexta-feira (18), para monitorar e acompanhar o plano de contingência apresentado pelas empresas, principalmente da Enel.

Ao todo, serão 4.300 funcionários da Prefeitura, entre Defesa Civil Municipal, equipes de poda, manutenção e zeladoria, além de 5.400 colaboradores do estado, entre Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.

‌



Segundo a Enel, a empresa terá equipes com 2.400 profissionais de prontidão para atender eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia nos 24 municípios em que atua. Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais.

Prefeitura de São Paulo

Em entrevista coletiva na quarta-feira (16), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, detalhou que há um plano de contingência preparado, apesar de não haver uma confirmação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da quantidade de chuva e velocidade do vento.

‌



Porém, nesta quinta-feira, site do CGE já informava pancadas de chuvas isoladas na tarde e noite de sexta-feira, com potencial moderado para tempestades, e confirmava a possibilidade dos ventos ultrapassarem os 60 km/h.

No sábado (19), as fortes chuvas vão se repetir durante todo o dia, com a intensidade variando entre moderada e forte. Há risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

‌



Alguns locais podem sofrer com queda de granizo durante as tempestades Paulo Pinto/Agencia Brasil - 16.09.2024

Nunes informou que todos os 300 profissionais da Defesa Civil, incluindo quem estava de férias, e os 4.000 agentes de zeladoria, estarão de plantão.

A prefeitura também alugou cem geradores para serem utilizados em semáforos, em caso de queda de energia. 62 equipamentos para garantir luz para escolas e unidade de saúde já tinham sido alocados antes e permanecem à disposição.

Além disso, como forma de aumentar a transparência, Ricardo Nunes afirmou que serão instaladas câmeras do Smart Sampa (sistema de videomonitoramento que possuem tecnologia de reconhecimento facial, identificação de placas de veículos roubados, atos de vandalismo e furtos) em frente de todas as garagens da Enel .

O objetivo é acompanhar todos os carros da empresa que vão entrar e sair das garagens e verificar em tempo real onde os automóveis estão.

O município flagrou, no último domingo, veículos da Enel estacionados em um pátio, enquanto milhares de consumidores estavam às escuras.

No momento da entrevista coletiva, 19 árvores aguardavam a Enel desligar a energia para serem retiradas, e nove escolas e quatro UBSs (Unidade Básica de Saúde) estavam utilizando geradores.

Enel

A Enel informou por meio de nota que vai continuar com o aumento do seu Plano Emergencial de Atendimento.

A companhia afirmou que vai reforçar os canais de atendimento, incluindo o call center, preparado para duplicar a capacidade, se necessário.

Em situações de contingência, para registro de falta de energia, a empresa orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, os canais digitais para mais agilidade do atendimento, como o site (www.enel.com.br), o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android) e o WhatsApp: (21) 99601-9608.

Na última sexta-feira (11), cerca de 2,4 milhões de consumidores ficaram sem energia após as chuvas Paulo Pinto/Agência Brasil

Situação no restante do estado

A Defesa Civil notificou todas as concessionárias de energia sobre o risco metereológico deste final de semana e realizou uma reunião na quinta-feira para discutir a preparação para as chuvas.

“A nossa preocupação é com as pessoas, com a ponta da linha, de que uma rede já fragilizada pelo último evento climático, com um novo evento, possa sofrer muito mais, afirmou o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

O encontro teve a presença do governador, de prefeitos da Grande São Paulo e de representantes das cinco concessionárias de energia que atuam no estado.

A Defesa Civil cobrou que as companhias apresentassem seus planos de contingência e sinalizassem quais são as prioridades em situações emergenciais.