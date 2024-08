Presidente da Voepass diz ter criado canal de comunicação com familiares de vítimas de acidente Senacon tinha notificado empresa para que fosse melhorada a comunicação com os familiares das 62 vítimas São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 20h10 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h36 ) ‌



Presidente da Voepass se pronunciou pela 1º vez Reprodução - 13.08.2024

O presidente e cofundador da Voepass, José Luiz Felício Filho, o comandante Felício, fez o primeiro pronunciamento nesta terça-feira (13) em que se solidariza com os familiares das 62 vítimas do acidente envolvendo um avião da empresa, que deixou 62 mortos. Segundo ele, a companhia está garantindo toda a assistência e disponibilizou um canal de comunicação exclusivo para os parentes. Nesta segunda, a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a companhia para que os canais de comunicação com os familiares fossem ampliados.

“Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui, transporte, hospedagem, alimentação, translado, e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente. O apoio emocional é também nossa prioridade. Temos um grupo de psicólogos e médicos”, disse. “Eu e minha equipe estamos realizando reuniões diárias com os familiares e criamos um canal exclusivo de comunicação para que todos tenham acesso de forma correta, transparente e objetiva a qualquer momento”, completou.

O comandante também aproveitou para afirmar que a empresa sempre esteve comprometida com a segurança de passageiros e tripulantes. “Sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautada pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros assim como dos nossos tripulantes sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um”, disse.

O voo 2283 da Voepass caiu um Vinhedo, no interior de São Paulo, na sexta-feira (9). As 62 pessoas a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, morreram. De acordo com o IML, todas sofreram politraumatismo, condição em que uma pessoa sofre múltiplas lesões traumáticas ao mesmo tempo.

