ProWine São Paulo 2024 terá mais de 1.300 exibidores de 30 países; veja as novidades Feira de vinhos acontece no começo de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo São Paulo|Do R7 10/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

ProWine vai receber cerca de 1.300 expositores em 2024 Reprodução/Instagram/@prowinesaopaulo

A ProWine São Paulo é um dos eventos mais aguardados do setor de vinhos e bebidas destiladas das Américas. Realizada anualmente na capital paulista, a feira internacional reúne produtores, importadores, distribuidores e entusiastas de todo o mundo. Em 2024, em sua quarta edição, o evento receberá cerca de 1.300 expositores de 30 países.

A feira, voltada para profissionais da área, será realizada no Expo Center Norte, de 1º de outubro a 3 de outubro. O evento é conhecido por seus variados expositores, que vão desde pequenas vinícolas até grandes produtores internacionais, além de fabricantes de acessórios e equipamentos relacionados ao vinho.

Entre as novidades deste ano, está um aumento da área de exposição: são 22 mil metros brutos, 30% a mais que o ano anterior. Um aplicativo para conectar expositores e visitantes também foi desenvolvido exclusivamente para o evento, aprimorando a experiência e ampliando as possibilidades de contato.

Christian Burgos e Malu Sevieri, diretores da ProWine São Paulo Divulgação/ProWine São Paulo

“Estamos animados com a expectativa em torno da ProWine São Paulo 2024. Nosso objetivo é oferecer uma experiência excepcional aos profissionais por vinhos e destilados e sem dúvida a setorização por países eleva o padrão do evento e a jornada dos visitantes”, diz a diretora do evento, Malu Sevieri.

‌



Durante a feira, os visitantes têm a oportunidade de participar de degustações guiadas, workshops e seminários ministrados por especialistas. Além disso, o evento apresenta lançamentos exclusivos e produtos inéditos.

“A gente recebe feedback dos importadores falando que tem que trazer toda a rede de representantes comerciais porque eles estão dizendo que os clientes deles estão vindo, então acaba acontecendo que durante os dias a Pro Wine é a maior central de networking dos vinhos que pode acontecer”, disse Christian Burgos, outro diretor da feira, em conversa com a imprensa na manhã desta terça-feira (10).

‌



Marcas e produtos de 30 países estão confirmados: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bósnia, Brasil, Bulgária, Chile, Coreia do Sul, Escócia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, França, Geórgia, Grécia, Itália, Japão, Macedônia do Norte, México, Moldávia, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Sérvia, Turquia e Uruguai.

“Este ano, celebramos a estreia de Bósnia, Coreia do Sul, Escócia, Geórgia, Japão, Macedônia do Norte, México, Reino Unido e Sérvia na feira. Todos apresentando bebidas com características bem peculiares. As marcas estão animadas em estreitar os laços com o público, especialmente da América Latina e os visitantes podem esperar muitas novidades e surpresas”, afirma Malu.

‌



ProWine São Paulo 2024 trará novidades no mundo dos vinhos Divulgação/ProWine

Outra novidade desta edição é a criação de espaço dedicado a destilados do mundo todo. A ProSpirits, sucesso na ProWein, em Düsseldorf, promete uma imersão nessa categoria de bebidas.

Na área, os visitantes podem esperar não só uma variedade de bebidas, mas também a experiência dos fabricantes, que apresentarão as suas melhores seleções, desde whiskies a gins aromáticos e licores requintados. E, claro, que a cachaça, destilado genuinamente brasileiro, também terá presença garantida no evento.

“Os destilados correspondem a 12% do faturamento total de bebidas alcoólicas no Brasil. Há uma vasta oportunidade de crescimento nessa categoria, especialmente quando comparada a países com características de mercado semelhantes. Na Alemanha, por exemplo, onde a cerveja domina as preferências, assim como aqui, os destilados representam 20% do mercado. No Chile, renomado pela produção de vinhos, as bebidas destiladas correspondem a 21% das vendas”, conta o diretor da feira, Christian Burgos.

Malu Sevieri também reforçou o caráter sustentável da ProWine, que irá reciclar todo o vidro descartado no evento em uma parceria com a Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).

“A gente sempre se preocupou, desde a primeira edição, de fazer o processo desse vidro. No ano passado foram mais de seis toneladas recicladas. Então a gente recicla todas as garrafas da feira e todas as taças que quebram. Até o ano passado a gente recolhia todo esse resídio e levava para um lugar onde ele era triturado e reciclado, e aí gera renda para as cooperativas da região norte de São Paulo. A gente tenta fazer um impacto positivo na região onde a gente tem um impacto nesses dias do evento. E esse ano, pela primeira vez, a gente vai triturar essas garrafas na feira”, revelou Malu Sevieri.

As inscrições gratuitas para profissionais do setor estão abertas até 30 de setembro, às 20h, pelo site www.prowinesaopaulo.com. Após essa data, durante o evento, o valor da inscrição será de R$ 300,00.