Quatro dias após temporal, 158 mil casas estão sem luz na Grande São Paulo Nesta terça, o governador de São Paulo pediu que o governo federal faça uma intervenção na Enel São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 21h04 (Atualizado em 15/10/2024 - 21h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apagão começou na sexta Paulo Pinto/ Agência Brasil

Quatro dias após o temporal que atingiu São Paulo, 158 mil casas continuam sem energia, segundo balanço da Enel, da noite desta terça-feira (15). De acordo com a empresa, desse total, 28 mil são de ocorrências registradas na sexta-feira e no sábado.

"As equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que fizeram chamados ao longo dos últimos dias", disse a empresa em nota.

Ontem, a Enel afirmou que em até três reestabelecerá a energia em todas as casas. O prazo foi estabelecido pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

“A empresa cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes. Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo”, afirmou.

Nesta terça, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), solicitou ao TCU (Tribunal de Contas da União) que tome as medidas necessárias para que o governo federal faça uma intervenção na Enel. No pedido, o governador também sugere o fim do contrato com a empresa que fornece energia para parte do estado.