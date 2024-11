Quatro menores são atendidos com suspeita de intoxicação por chumbinho na zona norte de SP As crianças apresentaram sintomas após consumirem alimentos de um ambulante no terminal de ônibus de Santana São Paulo|Do R7, com Agência Record 01/11/2024 - 12h42 (Atualizado em 01/11/2024 - 12h42 ) twitter

A polícia foi acionada e fez rondas na área do terminal, mas não conseguiu localizar o ambulante Reprodução/Governo do Estado de São Paulo

Quatro crianças, com idades entre 2 e 8 anos, foram levadas para atendimento médico no Pronto Socorro Lauro Ribas Braga, na manhã desta sexta-feira (1º), na zona norte de São Paulo, com suspeita de intoxicação por chumbinho.

Segundo informações da Polícia Militar, as crianças apresentaram sintomas após consumirem alimentos de um vendedor ambulante no terminal de ônibus Santana. Uma delas foi levada ao Hospital Mandaqui, enquanto as outras ficaram no pronto-socorro para observação.

A polícia foi chamada e fez buscas na área do terminal, mas não conseguiu localizar o ambulante. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial da Casa Verde como lesão corporal. Os responsáveis pelas crianças foram ouvidos e afirmaram que os sintomas começaram logo depois da refeição.

Exames de corpo de delito foram solicitados, e as famílias foram informadas sobre o prazo para a representação criminal, com o intuito de dar seguimento à investigação.