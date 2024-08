Queda de avião em Vinhedo: Brasil registrou 108 acidentes aéreos em 2024 Antes de tragédia ocorrida nesta sexta, acidentes com avião no ano tinham matado 49 pessoas, segundo a Força Aérea São Paulo|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 20h29 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h30 ) ‌



Avião vinha do Paraná e caiu em Vinhedo (SP) Reprodução/Record

Antes da queda de um avião comercial nesta sexta-feira (9) que matou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, o Brasil tinha registrado 108 acidentes aéreos em 2024, segundo o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira. Entre as ocorrências, 27 terminaram com mortes, sendo contabilizados 49 óbitos.

Ainda de acordo com os dados do Cenipa, em um período de 11 anos (de 2014 a 2024), o país teve 1.665 acidentes aéreos, o que representa uma média de 151 casos por ano.

O avião que caiu nesta sexta era da companhia Voepass e saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 13h50. No total, eram 61 ocupantes a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes.

O acidente aéreo foi o quinto com mais mortes da história da aviação comercial do Brasil.

Os dois gravadores do avião já foram recuperados pelas equipes do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). As duas caixas-pretas serão trazidas para Brasília para análise e investigação.

Outros acidentes em 2024

Em janeiro, um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Itapeva, no sul de Minas Gerais, deixando 7 pessoas mortas. A aeronave saiu de Campinas (SP) e tinha como destino Belo Horizonte (MG). Na época, os bombeiros informaram que moradores da região avistaram o monomotor “se partindo no ar” enquanto sobrevoava a região, e as partes da aeronave caíram no solo. Moradores contaram que chovia forte e ventava muito no local.

No mesmo mês, São Paulo registrou dois acidentes com aeronaves com mortes. O primeiro foi um helicóptero com quatro pessoas, encontrado em área de mata densa na cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba.

O outro ocorreu com um avião de pequeno porte. A aeronave caiu na cidade de Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, matando dois tripulantes.