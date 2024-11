Reeleito, Ricardo Nunes faz harmonização facial; veja imagens Fotos dos procedimentos foram publicadas nesta quinta-feira (7); a postagem foi apagada na sequência São Paulo|Do R7 07/11/2024 - 20h24 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h44 ) twitter

Ricardo Nunes exibiu o antes e depois da harmonização facial nas redes sociais Reprodução/Instagram/@jkesteticaavancada

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), realizou uma harmonização facial em uma clínica de estética na capital paulista, quase duas semanas depois das eleições municipais.

Os procedimentos realizados pelo prefeito foram divulgados na página da clínica no Instagram. Nas fotos, é possível perceber a redução das linhas de expressão na testa de Ricardo Nunes, além de um preenchimento na maçã do rosto e a modelação do nariz.

O local é conhecido por atender famosos, como Fábio Porchat, Deborah Secco e Ludmilla. A primeira dama, Regina Carnovale, inclusive, também passou por intervenções estéticas na mesma clínica, em agosto deste ano.

“Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade”, escreveu a empresa nas redes sociais, exibindo o antes e depois do resultado do prefeito. Na sequência, a publicação foi apagada.

A primeira dama, Regina, realizou procedimentos na clínica em agosto deste ano Reprodução/Instagram/@jkesteticaavancada

As eleições de São Paulo ficaram marcadas pela grande disputa entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). O emedebista se reelegeu com 59,35% dos votos, superando Boulos, com 40,65%. A cerimônia de posse será no dia 1º de janeiro.

