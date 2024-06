São Paulo |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Ricardo Nunes anuncia Mello Araújo como vice na reeleição em São Paulo O governador e o prefeito da capital confirmaram o nome do ex-comandante nesta sexta-feira (21)

Ricardo Nunes anuncia Mello Araújo

O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) anunciou o ex-coronel da Polícia Militar (PM) Ricardo Mello Araújo como seu vice. A oficialização da chapa aconteceu nesta sexta-feira (21).

O anúncio ocorreu durante um ato para a assinatura de contrato para extensão da linha 5-Lilás do metrô, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista. Mello Araújo foi indicado pelo PL, partido do ex-presidente Bolsonaro.

A confirmação do ex-comandante ocorreu na última quarta (19), após um jantar no Palácio dos Bandeirantes, que reuniu o atual prefeito, o governador além de presidentes dos partidos aliados.

“Ele enfrentou o crime organizado, prendeu pessoas que faziam exploração sexual infantil, organizou as finanças da Ceagesp e isso é algo que muitas pessoas não sabiam. Tem feito com que elas tenham um olhar diferenciado para ele. E tira aquela imagem só do comandante da Rota”, afirmou Nunes.

Nunes ainda alegou que o ex-presidente Bolsonaro apresentou esse nome e muitas pessoas foram conhecendo o Coronel Mello. “Ele tem coragem de enfrentar o crime organizado, ele foi se apresentando, as pessoas gostando”, disse Nunes.

“Será um representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. Tem muita qualidade, prestou um serviço relevante na PM. Foi testado como gestor à frente da Ceagesp, conseguiu sanar uma série de problemas”, falou Tarcísio durante o evento.

Guilherme Boulos (PSOL), principal oponente de Nunes, escolheu Marta Suplicy (PT) como sua vice. Marina Helena (Novo) anunciou o coronel da PM Priell Neto como integrante de sua chapa.

Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Kim Kataguiri (União) ainda não definiram seus candidatos a vice.

Colaborou Guilherme Mendes, da RECORD