Salva-vidas com mãos sujas de sangue confessa ter matado mulher a facadas em SP Homem de 50 anos teve prisão preventiva decretada; Susana Cerqueira, de 41 anos, será enterrada nesta segunda (19) São Paulo|Do R7 e Camila Joseph, da Agência Record, sob supervisão de Isabelle Gandolphi 18/08/2024 - 14h43 (Atualizado em 18/08/2024 - 14h43 ) ‌



Susana Cerqueira, de 41 anos, foi morta a facadas Reprodução/Facebook

Um homem de 50 anos foi detido, neste sábado (17), após confessar ter matado a mulher, Susana Cerqueira, de 41 anos, na casa onde o casal morava, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo. Ele foi encontrado pela polícia com as mãos ensaguentadas.

Segundo o sujeito, que é salva-vidas do clube Pinheiros, Susana o teria ferido na mão com uma faca, após uma briga. Ele, então, pegou o utensílio e a golpeou diversas vezes, de acordo com seu relato aos agentes.

Os policiais foram até o local e a encontraram morta. A arma foi apreendida, e o homem, detido em flagrante. Depois, ele teve prisão preventiva decretada.

Segundo seu perfil no Facebook, os dois se casaram no dia 15 de agosto de 2023. Susana deixa dois filhos, Maicon e Marcela.

O corpo será velado e enterrado nesta segunda-feira (19), no Cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes.