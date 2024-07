São Paulo |Do R7

Sancionada a lei que inclui Templo de Salomão entre os principais pontos turísticos de SP Desde a inauguração, em 2014, o a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus já recebeu mais de 30 milhões de visitantes

‌



A+

A-

Prefeito Ricardo Nunes sancionou lei nesta quinta Reprodução

Foi sancionada nesta quinta-feira (11) a lei que inclui o Templo de Salomão na lista dos principais pontos turísticos de São Paulo. Com a sanção, o templo agora integra o Programa Turístico da cidade. O megatemplo, localizado no Brás, região central de São Paulo, foi inaugurado em 2014. Desde então, já recebeu mais de 30 milhões de visitantes.

A lei foi sancionada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, coincidindo com o mês de celebração dos dez anos de inauguração do templo, que é a sede mundial da Igreja Universal.

O projeto de lei que incluiu o Templo de Salomão no Programa Turístico da capital paulista foi uma sugestão do vereador Bispo Sansão Pereira (Republicanos) e aprovado na Câmara Municipal em 26 de junho.

O Templo de Salomão

Templo de Salomão, um dos principais pontos turísticos de São Paulo

O Templo de Salomão foi idealizado pelo Bispo Edir Macedo, que teve a inspiração durante uma peregrinação a Israel, e levou quatro anos para ser concluído. Diariamente, o espaço abriga reuniões, além do santuário. Outros pontos de destaque incluem o Cenáculo, um memorial com um museu de objetos históricos, uma réplica do Tabernáculo dos tempos de Moisés e o Jardim das Oliveiras centenárias.

As visitas ao templo podem ser feitas diariamente, das 9h às 11h e das 14h às 18h. No Jardim Bíblico, os visitantes são acompanhados por guias que oferecem passeios em inglês, espanhol e com intérprete de Libras. O santuário está localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo.