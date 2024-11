São Paulo: capital realiza Dia D para multivacinação neste sábado (19) As UBSs estarão abertas das 8h às 17h; além dos imunizantes do calendário de vacinação, haverá também a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue São Paulo|Do R7 14/10/2024 - 16h55 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h55 ) twitter

Multivacinação ocorre neste sábado (19) em todas as Unidades Básicas de Saúde da cidade Reprodução/José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O dia D de multivacinação ocorre neste sábado (19) para atualização das carteirinhas de vacinação. A Prefeitura de São Paulo divulgou que as 475 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas das 8h às 17h. As UBSs que são integradas às AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) terão o funcionamento ampliado, das 7h às 19h, para verificação do esquema vacinal e atualização de carteirinhas.

Além dos imunizantes recomendados pelo PNI (Programa Nacional de Imunização), a Secretaria Municipal da Saúde fará busca ativa dos adolescentes com idades entre 10 e 14 anos para aplicação a segunda dose da vacina contra a dengue nos jovens que ainda não a receberam. Além disso, serão enviadas mensagens via SMS para os pais ou responsáveis comunicando o atraso da imunização e convocando para o comparecimento na unidade de saúde mais próxima.

Para consultar a unidade de saúde mais próxima, basta acessar a plataforma Busca Saúde na internet.