Governo de São Paulo decreta luto de três dias por vítimas de acidente aéreo Avião tinha saído de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo São Paulo|Thays Martins, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 19h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h46 )



O avião bimotor que caiu em Vinhedo (SP) atingiu uma região de chácaras | Foto: Reprodução/Redes sociais

O governo de São Paulo informou, na noite desta sexta-feira (9), que decretou luto de três dias pelas 61 vítimas do acidente com um avião da Voepass. A aeronave tinha saído de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu em Vinhedo, no interior do estado, no início da tarde. Todos os 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo morreram.

Segundo o governo, as equipes das forças de segurança do estado já iniciaram os trabalhos de remoção dos corpos das 61 vítimas do acidente com um avião da Voepass. Até às 19h20, três corpos foram removidos dos destroços e encaminhados para a capital. Segundo a pasta, o Instituto Médico Legal (IML) Central será fechado para um trabalho exclusivo às vítimas do acidente de Vinhedo. As demais ocorrências da capital serão distribuídas para outras unidades.

O executivo estadual pediu que as famílias apresentem na sede do IML Central qualquer exame ou documentação médica que tenham das vítimas, como exames radiológicos, médicos e/ou odontológicos para facilitar a identificação das vítimas. A nota destaca que qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, próteses, panorâmica, aparelho ortodôntico, ajudam no processo. Da mesma forma, qualquer tratamento médico para próteses, como pino, placa, fratura, parafuso, também.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo montará uma equipe para apoiar as famílias das vítimas na Capital paulista. Em Vinhedo um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência.