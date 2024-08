São Paulo pode bater recorde de frio nesta terça-feira; veja previsão Com previsão de 6°C de temperatura mínima, mesmo com a presença do sol ao longo do dia, a sensação será de frio São Paulo|Do R7 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Pedestres enfrentam o frio na avenida Paulista (SP) RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.08.2024

São Paulo pode bater recorde de frio nesta terça-feira (27), segundo a Climatempo. Com previsão de 6°C de temperatura mínima, mesmo com a presença do sol ao longo do dia, a sensação será de frio até durante a tarde na capital paulista. O recorde atual de menor temperatura em 2024 em São Paulo é de 7°C, no dia 11 de agosto.

As madrugadas de agosto estão sendo as mais frias do ano até agora. Nesta segunda-feira, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 8,1°C de temperatura mínima na região do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. Foi a segunda menor temperatura do ano neste local.

“Apesar desses dias frios, o inverno de 2024 não poderá ser lembrado pelas baixas temperaturas. Somente em agosto foi que a temperatura baixou dos 10°C na capital paulista. Em anos próximos da normalidade climática, é bastante comum termos temperaturas abaixo dos 10°C já no mês de maio ou em junho”, afirma a Climatempo.

Menores temperaturas em 2024 na cidade de São Paulo

7°C - 11 de agosto

8,1°C - 26 de agosto

8,6°C - 13 de agosto

8,8°C - 14 de agosto

9,2°C - 12 de agosto

(Inmet - Mirante de Santana)

Previsão

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo, prevê que a mínima pode chegar aos 5°C na madrugada. Com isso, a Defesa Civil municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas. Para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, ligue 156.

O ar frio de origem polar vai provocar mais dias com predomínio de sol e temperaturas baixas, principalmente nas noites e madrugadas na capital e Grande São Paulo.

Na terça-feira (27), ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a gradativa elevação da temperatura. Durante a tarde, a média da temperatura máxima alcança os 18°C. Os menores índices de umidade oscilam próximos a 35%.

A quarta-feira (28) começa com formação de névoa úmida e céu nublado. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar com céu claro, o que vai facilitar a elevação da temperatura. Os termômetros oscilam entre 8°C na madrugada e 22°C à tarde. Os menores percentuais de umidade se aproximam de 40%, de acordo com o CGE.