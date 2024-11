São Paulo tem 80 mil imóveis sem energia, mesmo com chuva moderada, diz Enel Equipes trabalham para restabelecer a luz em Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro, nas zonas oeste e sul da capital São Paulo|Do R7 19/10/2024 - 13h37 (Atualizado em 19/10/2024 - 16h18 ) twitter

Queda de árvore no Butantã após última chuva WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12.10.2024

A Enel Distribuição São Paulo afirma que há 80 mil ocorrências por falta de energia na tarde deste sábado (19) em sua área de concessão, que inclui a capital paulista e 24 municípios da região metropolitana. Apesar da chuva moderada, equipes trabalham para restabelecer a energia em bairros como Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santo Amaro, nas zonas oeste e sul da capital.

O volume de chuva previsto para o estado ficou abaixo do esperado. Mas ainda há possibilidade de pancadas, com previsão de acumulados moderados. Segundo a companhia, cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão.

O número de imóveis sem luz chegou a 111 mil no fim da manhã. Mas, às 16h17, o total representava 0,98% das mais de 8 milhões de unidades consumidoras, segundo a empresa. Os chamados por falta de energia em atendimento podem ser acompanhados pelo www.enel.com.br.

Na semana passada, temporal chegou a afetar 3,1 milhões de clientes em seu pico, com grandes danos à rede de distribuição de energia.

A Enel passou a informar o total de clientes com falta de energia em sua área de concessão no site da companhia (www.enel.com.br). As informações são atualizadas todos os dias de hora em hora, entre 7h e 23h.

Situação de perigo

Segundo a Climatempo, permanecem em situação de perigo, com alto risco para formação de temporais a partir do período da tarde, regiões do centro-norte do estado e as cidades que fazem divisa com o estado de Minas Gerais, incluindo Campinas, Rio Preto, Barretos e Franca. Perigo a partir da noite nas cidades que fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Na metade sul do estado de São Paulo, incluindo a Baixada Santista e a Grande São Paulo, o risco é menor para chuva forte e a região permanece em atenção para chuva moderada. No restante do estado, segue o alerta para temporais no final do dia.

