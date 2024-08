São Paulo registra a menor temperatura do ano: -1,7°C, no extremo da zona sul Outras regiões da capital paulista amanheceram com termômetros em torno dos 5°C nesta terça-feira São Paulo|Do R7, com Agência RECORD 27/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h48 ) ‌



Frio deve persistir nesta terça-feira em São Paulo LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.08.2024

A massa de ar frio que atua sobre boa parte do Centro-Sul do Brasil fez com que a cidade de São Paulo registrasse nesta terça-feira (27) o recorde de temperatura mais baixa do ano: -1,7°C, às 7h, no distrito de Marsilac, no extremo sul da capital, informou a Defesa Civil.

O recorde anterior de temperatura mínima absoluta (1°C) havia sido observado no dia 13 de agosto na mesma localidade.

As estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) registraram, em média, 4,7°C na cidade nas primeiras horas desta manhã.

A previsão é de tempo firme e sol em toda a região metropolitana nesta terça-feira, com máxima de aproximadamente 18°C. À noite, as temperaturas voltam a cair para abaixo de 10°C.

A quarta-feira (28) ainda será influenciada pela massa de ar polar, com mínima prevista de 8°C. A máxima, porém, sobe um pouco em relação aos últimos dias e chega a 22°C.”