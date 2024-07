São Paulo registra a tarde mais seca dos últimos três anos; veja os cuidados Segundo Inmet, a umidade do ar chegou a 13%, por volta das 13h desta terça-feira (23), índice próximo ao registrado no deserto São Paulo|Do R7 23/07/2024 - 19h38 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h38 ) ‌



Tempo seco tem aumento de poluição ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.06.2024

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou apenas 13% de umidade no ar na cidade de São Paulo, por volta das 13h desta terça-feira (23). Além da tarde mais seca, também foi o menor nível de umidade no ar, registrado por medição automática, desde novembro de 2021, quando a cidade também teve índice de 13% de umidade no ar.

A informação é da Climatempo. Segundo a empresa, nos próximos dias, a umidade relativa do ar continuará a cair de forma acentuada. Uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, manterá o tempo firme e provocará a queda da umidade relativa do ar a níveis críticos.

O índice está próximo ao registrado no Deserto do Saara, que fica entre 10% e 15%. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano é de 60%.

Ranking da baixa umidade do ar nesta terça-feira (23)

São Paulo - 13%

Cuiabá - 15%

Campo Grande - 18%

Goiânia e Porto Velho - 21%

Belo Horizonte/Cercadinho - 23%

Brasília - 25%

Esse cenário eleva a preocupação com o aumento dos focos de queimadas na região, que já tem um histórico de incêndios nesta época do ano. Além disso, a baixa umidade do ar é prejudicial à saúde, com aumento da incidência de doenças respiratórias.

Veja os cuidados

Ande sempre com uma garrafinha de água

Para ter uma noção da quantidade de água que você deve beber ao longo do dia, multiplique o seu peso por 35ml

Não vale beber 2 litros de água de uma vez, o consumo deve ser fracionado

A temperatura da bebida indefere na hidratação, porém, não vale achar que beber 2 litros de chá ou café é a mesma coisa que beber dois litros de água

A água que ingerimos deve vir predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações culinárias

Evite atividades externas no período de maior exposição ao sol, entre 10h e 16h

Fonte: Ministério da Saúde