São Paulo se mantém como a cidade com o ar mais poluído do mundo nesta terça-feira Concentração de material particulado na capital paulista é 13 vezes maior do que o limite máximo estabelecido pela OMS São Paulo|Do R7 10/09/2024 - 08h43 (Atualizado em 10/09/2024 - 08h44 )



Cidade de São Paulo está envolta em névoa de poluição DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.09.2024

A cidade de São Paulo voltou nesta terça-feira (10) ao topo da lista de locais com o ar mais poluído do mundo, segundo o monitoramento em tempo real da empresa suíça IQAir.

O ranking acompanha o índice de qualidade do ar em 120 metrópoles. Às 8h30, São Paulo registrava 158 pontos, sendo a única cidade na categoria “insalubre”.

Em seguida, apareciam Dubai (Emirados Árabes Unidos), Kinshasa (República Democrática do Congo), Nova Déli (Índia) e Jerusalém.

Na segunda-feira (9), São Paulo figurou em primeiro lugar da lista durante boa parte do dia, à frente de Lahore, no Paquistão, que já foi classificada como a cidade com o ar mais sujo do mundo em vários estudos.

A concentração de partículas finas (PM2.5) em São Paulo está em um nível 13 vezes superior ao limite máximo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Isso pode agravar problemas respiratórios, especialmente em pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e aqueles com condições pré-existentes. A exposição prolongada a esses níveis de poluição também pode levar a complicações de saúde a longo prazo.

Uma forte novem de fumaça, causada por queimadas no interior do país, estacionou sobre boa parte do território brasileiro. Em diversas cidades, não é possível ver o céu azul, apenas uma névoa.

As queimadas se somam ao ar seco, ao calor e à poluição dos veículos, provocando uma alta concentração de poluentes.