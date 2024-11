São Paulo voltará a ter pancadas de chuva a partir de terça-feira (12) Frente fria vinda do sul do país, causará temporais generalizados, principalmente na capital São Paulo|Kaic Ferreira, do R7 11/11/2024 - 08h42 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h43 ) twitter

Capital paulista terá semana com chuva CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.11.2024

Após um final de semana de tempo mais firme, o estado de São Paulo voltará a sofrer com fortes pancadas de chuva a partir da noite de terça-feira (12). De acordo com a Climatempo, uma frente fria, formada devido a uma área de baixa pressão atmosférica em alto-mar, atingirá o Rio Grande do Sul já nesta segunda-feira (11).

Com isso, as regiões oeste e sul do estado estão em alerta para temporais. Amanhã, a frente fria avança e provoca chuvas em Santa Catarina e no Paraná, chegando também a São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), entre hoje e amanhã, as temperaturas continuarão altas na capital, chegando a máximas de 28°C e 29°C, respectivamente.

Com a chegada da frente fria, haverá um aumento da nebulosidade, com potencial para rajadas de vento, pancadas de chuva e chuvas isoladas.

Na quarta-feira (13), o tempo ficará mais instável, e tempestades generalizadas irão atingir a capital. Além disso, a temperatura deve cair, com máxima de 20 °C e miníma de 15 °C.

Volumes de chuva em novembro

A Climatempo detalha ainda que, somente nos dez primeiros dias de novembro, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil já superaram a média de chuva acumulada para todo o mês.

No último fim de semana, os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os que mais sofreram. Entre as 9h de sexta-feira (8) e as 9h do sábado (9), as cidades mineiras de São João Del Rei e Divinópolis registraram 121,8 mm e 98,4 mm de chuva, respectivamente.

Já no estado fluminense, os municípios de Três Rios e Nova Friburgo acumularam 119 mm e 101,6 mm de água no mesmo período.

Nestes dez primeiros dias, a cidade onde mais choveu foi Sorocaba, no interior de São Paulo, onde foram registrados 340 mm.