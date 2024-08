Ex-secretário particular e braço direito de Doria assume campanha de Marçal Consultor eleitoral e analista político, Wilson Pedroso também trabalhou na campanha de Bruno Covas São Paulo|Do R7 07/08/2024 - 23h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 23h12 ) ‌



Pablo Marçal e Wilson Pedroso PRTB/ divulgação e reprodução - arquivo

O ex-chefe de gabinete e considerado braço direito do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), Wilson Pedroso, assumiu, nesta quarta-feira (7), a coordenação da campanha do empresário Pablo Marçal (PRTB) à prefeitura de São Paulo. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de Pablo Marçal.

Consultor eleitoral e analista político, Pedroso começou na política com 14 anos, na juventude do PSDB, Na época, era líder do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas. Ele, inclusive, trabalhou na campanha em que Covas saiu vitorioso, em 2020.

Pedroso é coautor do livro “Vencer a Eleição – Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória”, lançado neste ano de 2024 juntamente com o jornalista Luciano Suassuna. Ele também é formado em direito e tem dois MBAs Executivos – um pela FIA (Fundação Instituto de Administração) da Universidade de São Paulo e outro pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

“Sou um profissional especialista em eleições e, neste ano, tomei a decisão de que vou ajudar a estruturação da campanha do candidato Pablo Marçal. Estou feliz com o convite que recebi e agora é arregaçar as mangas e agir para um trabalho sério, de inteligência e estratégia, exatamente da mesma forma que fiz em todas as eleições das quais participei”, disse Pedroso em comunicado.

Pablo Marçal registrou a candidatura e anunciou, no último domingo (4), Antonia de Jesus (PRTB) como candidata a vice-prefeita em sua chapa. Esta é a primeira vez que o empresário tenta ser prefeito de São Paulo. Em 2022, foi eleito deputado federal, mas teve sua candidatura indeferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).