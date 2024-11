Sexta-feira deve ter novos temporais em SP; veja a previsão do tempo Fim de semana terá termômetros na faixa dos 27°C e possibilidade de pancadas de chuva São Paulo|Do R7 29/11/2024 - 09h13 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h13 ) twitter

São Paulo ainda enfrenta transtornos da chuva de quinta-feira (28) LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.11.2024

A sexta-feira (29) começou nublada na capital paulista, com chuviscos esparsos e temperaturas acima da média para novembro. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo) registrou 21°C no início da manhã, enquanto o acumulado de chuva do mês já alcançou 97% do esperado.

Ao longo do dia, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas isoladas de chuva durante a manhã. A partir da tarde, as condições meteorológicas indicam aumento das instabilidades, trazendo chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas por raios e ventos que podem superar 50 km/h. A situação eleva o risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra em pontos vulneráveis da cidade.

A temperatura máxima deve chegar a 28°C, enquanto a umidade relativa do ar pode atingir índices mínimos de 50%.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta de risco de inundações nesta sexta-feira para toda a região metropolitana da capital.

Na Grande São Paulo, a Enel informou que 27,1 mil clientes continuavam sem energia às 9h, ainda em meio aos estragos causados pelas fortes chuvas de quinta-feira (28).

Fim de semana com tempo instável

Para o sábado (30), o cenário será de tempo nublado nas primeiras horas, com possibilidade de garoa. Durante o dia, o sol deve aparecer entre nuvens, e há chance de chuvas rápidas à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 21°C, na madrugada, e 27°C, à tarde, com umidade oscilando entre 55% e 95%.

No domingo (1º), a cidade terá sensação de calor com sol entre nuvens pela manhã. Chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer à tarde, mas com baixo volume. Os termômetros devem marcar mínima de 21°C e máxima de 26°C, com a umidade mínima em torno de 66%.

A tendência para a próxima semana é de dias mais chuvosos, com volumes significativos previstos a partir de segunda-feira (2), devido à chegada de uma nova frente fria no litoral paulista.