Site de empresa de avião que caiu em Vinhedo (SP) deixa texto a familiares de passageiros Aeronave, com capacidade para 68 passageiros, fazia o percurso entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo São Paulo|Do R7 09/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Logo após a queda de um avião de médio porte em Vinhedo, no interior de São Paulo, o site da Voepass, antiga Passaredo e responsável pelo voo em questão, permaneceu fora do ar por um tempo até apresentar uma mensagem destinada aos familiares dos passageiros, que buscam por informações.

Site da Voepass apresenta mensagem a familiares de passageiros Reprodução/voepass.com.br

No texto, a Voepass divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58 desta sexta-feira (9), e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50. De acordo com informações do Balanço Geral, da RECORD, a queda ocorreu às 13h28 sobre um condomínio de casas no bairro Capela do município paulita.

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Publicidade

A princípio sete equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local, mas novos profissionais foram chamados. A Polícia Técnica também foi chamada para o local.

Os hospitais de Campinas, Jundiaí e região já foram mobilizados para receber os passageiros e a tripulação.

Publicidade

Ao vivo no #BalançoGeral: morador relata o momento da queda de avião com 62 pessoas a bordo no interior de São Paulo



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/Jw3b9TVuOg — Balanço Geral (@balancogeral) August 9, 2024

Guardas municipais e policiais militares cercam o local onde caiu o avião para que ninguém se aproxime da região, porque ainda há risco de explosão no local. Somente moradores podem circular no local.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para atuar na ocorrência da queda da aeronave e que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.