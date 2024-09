SP tem 14 cidades com focos ativos de incêndio e alerta de risco até sábado A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE, renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios São Paulo|Do R7 11/09/2024 - 19h28 (Atualizado em 11/09/2024 - 19h37 ) ‌



Monitoramento de incêndios em áreas verdes de São Paulo ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.09.2024

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que nesta quarta-feira (11) o número de cidades com focos de incêndio ativos chegou a 14. A baixa umidade do ar e a onda de calor aumentam o risco de queimadas. Os municípios devem ter a atenção redobrada para grandes queimadas (veja lista abaixo).

A previsão é de tempo seco e de altas temperaturas até o fim de semana, o que agrava a situação dos municípios. Com essas condições do clima, a Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou até o próximo sábado (14) o alerta de risco elevado para incêndios para todo o estado.

“O Mapa de Risco, que é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do território paulista”, afirma em nota.

São Paulo deverá ter chuva somente no domingo (15) e na segunda-feira (16), mas a intensidade deve ser fraca. Pelo terceiro dia consecutivo, a capital paulista ocupa o primeiro lugar em um ranking mundial de pior qualidade do ar, por conta do tempo seco.

Cidades com focos ativos de incêndio

REGIÃO DE GUARULHOS

1 – MAIRIPORÃ

REGIÃO DE OSASCO

2 - BARUERI/SANTANA DE PARNAÍBA

REGIÃO DE CAMPINAS

3 – BOM JESUS DOS PERDÕES

4 - CAMPINAS

5 - MOCOCA

REGIÃO DE ARAÇATUBA

6 - SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

7 - PEREIRA BARRETO

REGIÃO DE FRANCA

8 – ITIRAPUÃ

9 – PEDREGULHO

REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA

10 – SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

11-SÃO JOSE DO BARREIRO

12 -BANANAL

REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

13 – ALVARES FLORENCE

REGIÃO DE ARARAQUARA

14 - SÃO CARLOS

Previsão para os próximos dias

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), uma frente fria vai trazer alívio ao calor no próximo fim de semana. As temperaturas devem se manter elevadas pelo menos até sábado (14). O sistema frontal durante a sua trajetória entre o domingo (15) e a segunda-feira (16) vai provocar chuva e, após a passagem da frente fria, a chegada do ar frio deve trazer declínio das temperaturas.

A quinta-feira (12) também será um dia de tempo seco, com baixa umidade e forte calor desde o amanhecer. A temperatura máxima prevista é de 34°C e os índices de umidade do ar devem variar entre 19% e 70% no decorrer do dia.

A sexta-feira (13) vai seguir o panorama registrado nos últimos dias, ou seja, sem previsão de chuva, baixa umidade do ar e calor bem acima do esperado para o mês. Temperatura mínima na casa dos 34°C e percentuais de umidade abaixo dos 20%.

Os cuidados à população

• Ao avistar um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixe o local imediatamente e abrigue-se. Informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

• recomendações para a população contra queimadas e incêndios florestais, tais como:*

• Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais.

• Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas.

• Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Faça descarte adequado de seus resíduos.

• Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb.

• Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais.

• Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo